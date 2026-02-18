Шторм грядет: Москве грозят «мертвые» пробки 19 января из-за мощнейшего снегопада

В четверг, 19 февраля, на территории Москвы ожидается мощнейший снегопад. Автомобилистов призвали по возможности пересесть на метро, так как загруженность на городских дорогах может вырасти до 9 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Это не только сэкономит ваше время, но и позволит коммунальным службам быстрее убрать снег. Метро — ваш надежный партнер в такую погоду», — говорится в сообщении.

Если нет возможности избежать поездок на личном транспорте, то водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров на дороге. Особенно осторожными следует быть на мостах и эстакадах.

Кроме того, водителям следует заранее выбирать маршруты и не выезжать в часы разъездов. Припаркованные автомобили не должны мешать коммунальщикам убирать снег.

