сегодня в 22:58

В Белгороде пропал свет после ракетного обстрела

В Белгороде пропали электроэнергия и тепло после массированного ракетного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«К сожалению, очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгорода. Есть большие повреждения», — сообщил он.

По словам Гладкова, есть небольшие повреждения. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что до двух человек увеличилось количество пострадавших при атаке ВСУ на село Никольское Белгородского округа.

