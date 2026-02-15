В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки дрона
В Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю», — сообщил он.
Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.
Отмечается, что у машины повреждены кузов, колеса и стекла.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву.
