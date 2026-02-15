сегодня в 23:48

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки дрона

В Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.