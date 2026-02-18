Ученые МФТИ восстановили облик людей V–VI веков по ДНК

сегодня в 22:54

Ученые МФТИ расшифровали ДНК представителей рязано-окской культуры V–VI веков и восстановили их внешность по генетическим данным и черепам. Работа помогает уточнить происхождение населения Среднего Поочья и его связи с народами Евразии, сообщает газета «Известия» .

Рязано-окская культура известна по могильникам Центральной России, однако ее происхождение долго оставалось неясным. Генетики проанализировали останки 14 человек из могильников Кораблино, Ундрих и Борок. Из-за сильной деградации материала исследования проводили в стерильных боксах, что позволило избежать примесей современной ДНК.

«Это была неоднородная популяция, сформировавшаяся на стыке уральского и северо-восточного генетических потоков», — отметил соавтор работы, заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ Харис Мустафин.

По его словам, данные важны для изучения этногенеза населения эпохи Великого переселения народов.

Анализ показал сочетание западно- и восточноевразийских линий. Один из погребенных, предположительно воин-вождь, оказался генетически близок к народам Волго-Уральского региона, другой — к современным восточноевропейским популяциям. Большинство имели голубые глаза и светлые волосы, однако один мужчина, вероятно, был рыжим и смуглым.

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Антон Горский подчеркнул, что применение ДНК-анализа повышает точность реконструкций внешности и расширяет возможности исторических исследований.

