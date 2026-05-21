Более 260 тыс нелегальных ВОЛС выявили в Московском регионе за 2025 год

Специалисты «Россети Московский регион» в прошлом году обнаружили свыше 262 тыс. самовольно установленных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах энергосетей. Суммарная протяженность нелегальных ВОЛС в столице и области превысила 600 км.

Подобные действия провайдеров создают серьезные угрозы для стабильного энергоснабжения. Монтаж без согласования с сетевой компанией ведет к нарушению допустимых нагрузок на опоры ЛЭП. Перегруз конструкций чреват повреждением опор, коротким замыканием и отключением электричества в целых районах. Также неправильно закрепленные кабели затрудняют проведение планового ремонта и восстановительных работ.

Главная опасность — риск для жизни. За последнее время при незаконном подключении от удара током погибли два монтажника.

Операторам связи выгоднее и проще действовать в правовом поле: заключить договор и получить техусловия. Легальное размещение гарантирует безопасность персонала, качество услуг и отсутствие штрафных санкций.

Компания «Россети Московский регион» призывает операторов к цивилизованному сотрудничеству, напоминая, что работа в рамках закона — не формальность, а основа общей надежности.