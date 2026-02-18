Колесник заявил, что ядерное оружие сделает Эстонию целью России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что размещение ядерного оружия в Эстонии сделает страну приоритетной целью для России. Так он прокомментировал слова главы МИД Эстонии о готовности принять вооружение НАТО, сообщает NEWS.ru .

Колесник отметил, что размещение ядерного оружия на территории Эстонии поставит страну «на особый контроль» и сделает ее одной из первых целей в случае конфликта.

«Маленькая страна замахнулась сразу на ядерное оружие, не понимая, что таким образом превращается в особую мишень, которая первая подлежит уничтожению в случае плохого развития событий. Они пытаются раздуть костер войны с Россией на Балтийском море», — заявил Колесник.

По его мнению, инициатива о размещении вооружения выглядит неразумной и может быть элементом политического пиара. Депутат также добавил, что Таллин «тянется за старшими партнерами по Альянсу», недооценивая возможные последствия.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна сообщил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, если соответствующее решение примет НАТО. По его словам, доктринальных ограничений для такого шага у республики нет.

