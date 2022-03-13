РИАМО - 13 мар. Причиной убийства 23-летней модели Гретты Ведлер, которая пропала в феврале 2021 года в центре Москвы, могла стать ревность ее близкого друга. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Девушка бесследно исчезла 24 февраля 2021 года. По словам друзей, она перестала выходить на связь. Модель постоянно публиковала новости в соцсетях, однако с этой даты ее аккаунт стал неактивным.

Ведлер проживала в отеле на улице Лесной. Ее приятели предположили, что к исчезновению может быть причастен земляк Гретты из Липецка.

По словам друзей, мужчина ее постоянно преследовал и даже украл у нее 150 тыс. рублей. При этом молодой человек угрожал, чтобы девушка не писала заявление в полицию.

Ведлер искали почти год волонтеры и правоохранительные органы. В воскресенье ее тело нашли в гараже загородного дома в Липецке. Труп находился в чемодане автомобиля.

Главным подозреваемым является близкий друг Ведлер — 23-летний местный житель Дмитрий. Следователи считают, что мужчина ревновал девушку, которая якобы занималась в Москве эскорт-услугами и зарабатывала на этом приличные деньги. В конце концов мужчина не выдержал и убил девушку в столичном отеле, после чего вывез тело жертвы и спрятал на даче в Липецке.

Сейчас подозреваемый задержан, при этом он отказывается сотрудничать со следствием. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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