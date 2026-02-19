Каждый пятый россиянин планирует купить квартиру в 2026 году

Каждый пятый россиянин собирается приобрести квартиру в 2026 году, а 22% рассчитывают купить свое первое жилье, сообщили РИАМО в компании «Мавис».

По данным исследования, 21% респондентов планируют приобрести недвижимость для детей, еще 20% — квартиру в доме более высокого класса. В Москве жилье чаще собираются покупать для детей и в проектах более высокого класса — по 29% опрошенных. При этом 28% москвичей намерены приобрести свое первое жилье.

В Санкт-Петербурге доля потенциальных покупателей еще выше: каждый четвертый житель города планирует сделку в 2026 году. Среди них 34% хотят купить первую квартиру, 26% — жилье для ребенка, а 23% — недвижимость более высокого класса.

Главными критериями выбора стали благоустройство (39%) и архитектура (32%). Также россияне обращают внимание на репутацию застройщика и внутреннюю инфраструктуру. В Петербурге благоустройство отметили 36% респондентов, архитектуру — 29%, инфраструктуру — 18%, а репутацию девелопера — 17%.

«Рост значения архитектуры при выборе жилья — это результат системных изменений, которые происходят одновременно на уровне города, рынка и самих покупателей. Важно и то, что изменился сам покупатель. Люди стали лучше считывать качество среды, понимать связь между архитектурой, комфортном, долгосрочной ликвидностью и повседневным ощущением пространства» — рассказал основатель и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau Сергей Пергаев.

Почти половина опрошенных (45%) намерены покупать жилье на собственные накопления, 34% — за счет продажи имеющейся недвижимости. Ипотеку планирует оформить каждый пятый. В Петербурге 48% рассчитывают на собственные средства, треть — на продажу другого жилья, 22% — на кредит.

«По всей видимости в этом году ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, а вместе с тем будет возрастать доступность базовых ипотечных программ. Такой сценарий, очевидно, повысит спрос на квартиры, а это в свою очередь запустит повышение стоимости квадратного метра. Все эти факторы стоит учитывать при планировании покупки недвижимости в 2026 году», — отметили в компании «Мавис».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.