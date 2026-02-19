сегодня в 09:24

Подольск убирают в круглосуточном режиме на фоне сильного снегопада

В подмосковном Подольске в четверг сильный снегопад. Коммунальные службы города начали работать в круглосуточном формате.

Для уборки территорий привлекли всю имеющуюся технику. Также в ней участвуют дополнительные бригады сотрудников. Улицы чистят от снега во всех микрорайонах города.

Подрядные организации «Мосавтодора» начали уборку на Южном обходе в 06:00. Там работают 2 автогрейдера, 6 комбинированных дорожных машин и 23 рабочих. Проводится расчистка зоны рядом с микрорайоном Климовск и в других частях города. В порядок приводят улицы, тротуары, остановки общественного транспорта.

Расчистка идет в несколько этапов. Первой проезжую часть обходит техника. Потом дороги обрабатывают с помощью особых противогололедных материалов. Затем спецтехника вывозит снег.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

