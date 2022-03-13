РИАМО - 13 мар. Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале опубликовала кадры из квартиры на востоке Москвы, где мать убила своего сына.

Тело мальчика 2019 года рождения с ножевыми ранениями нашли утром в воскресенье в квартире жилого дома на ул. Средняя Первомайская. В квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения, она задержана полицейскими.

На кадрах зафиксирована обстановка в квартире, где произошло убийство ребенка. Там видны разбросанные вещи и одежда. В ванной комнате, предположительно, есть следы крови.

«Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также контролирует принятие процессуальных решений по данному факту», — сообщили в надзорном ведомстве.

СК уже возбудил уголовное дело. Сейчас в квартире, где произошло убийство, работают следователи и криминалисты.

Видео из московской квартиры, где мать зарезала маленького сына>>