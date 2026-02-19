Москва увязла в 8-балльных пробках на фоне «снегопада столетия»
В Москве пробки достигли отметки восемь баллов. «Коричневым» цветом «окрасилась» улица Большая полянка, сообщается на сайте «Яндекс Карты».
Москворецкая набережная тоже «красная». «Коричневым» стало Садовое кольцо.
Сильные пробки замечены и на ТТК. Кроме того, заторы образовались на юге и западе МКАД.
Ранее пресс-служба московского Дептранса сообщила, что «снегопад столетия» значительно затруднил движение автомобилей. Большие пробки появились на МКАД и ТТК.
