сегодня в 11:09

Москва увязла в 8-балльных пробках на фоне «снегопада столетия»

В Москве пробки достигли отметки восемь баллов. «Коричневым» цветом «окрасилась» улица Большая полянка, сообщается на сайте «Яндекс Карты» .

Москворецкая набережная тоже «красная». «Коричневым» стало Садовое кольцо.

Сильные пробки замечены и на ТТК. Кроме того, заторы образовались на юге и западе МКАД.

Ранее пресс-служба московского Дептранса сообщила, что «снегопад столетия» значительно затруднил движение автомобилей. Большие пробки появились на МКАД и ТТК.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.