Фуры буксуют: пробки встали на МКАД и ТТК на фоне «снегопада столетия»
Серьезные пробки образовались на МКАД и ТТК из-за буксующих в снегу фур
Фото - © Медиасток.рф
«Снегопад столетия» серьезно затруднил движение транспорта по Московской кольцевой автодороге и Третьему транспортному кольцу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Сейчас плотность движения в мегаполисе оценивается на 6 баллов из 10 возможных. Средняя скорость движения составляет 23 км/ч.
Пробки из-за буксующих фур образовались на МКАД в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе Сущевского Вала, д. 66.
В четверг на территории Москвы начался мощнейший снегопад. Автолюбителей в очередной раз просят пересесть на время непогоды на общественный транспорт — спуститься в метро.
