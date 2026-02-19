Фуры буксуют: пробки встали на МКАД и ТТК на фоне «снегопада столетия»

сегодня в 09:14

Серьезные пробки образовались на МКАД и ТТК из-за буксующих в снегу фур

«Снегопад столетия» серьезно затруднил движение транспорта по Московской кольцевой автодороге и Третьему транспортному кольцу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас плотность движения в мегаполисе оценивается на 6 баллов из 10 возможных. Средняя скорость движения составляет 23 км/ч.

Пробки из-за буксующих фур образовались на МКАД в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе Сущевского Вала, д. 66.

В четверг на территории Москвы начался мощнейший снегопад. Автолюбителей в очередной раз просят пересесть на время непогоды на общественный транспорт — спуститься в метро.

