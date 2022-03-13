РИАМО - 13 мар. Труп ребенка 2019 года рождения обнаружили на улице Средней Первомайской в столице, задержана мать мальчика, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в квартире на востоке Москвы женщина причинила своему малолетнему сыну ножевые ранения. Мальчик погиб на месте.

Сейчас в квартире, где произошло убийство, работают следователи и криминалисты.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая 1995 года рождения задержана. В скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу», — добавила Иванова.

Видео из московской квартиры, где мать зарезала маленького сына>>