Тело мальчика 2019 года рождения с ножевыми ранениями нашли утром в воскресенье в квартире на ул. Средняя Первомайская. Полиция задержала мать малолетнего.
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Тело мальчика 2019 года рождения с ножевыми ранениями нашли утром в воскресенье в квартире на ул. Средняя Первомайская. Полиция задержала мать малолетнего.
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