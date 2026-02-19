Эксперты Московского региона обнаружили пестициды в ячмене из Липецкой области

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК») по городу Москве и Московской области исследовали на остаточные количества пестицидов (ОКП) образец пивоваренного ячменя прошлогоднего урожая, отобранный в Липецкой области от партии более 6 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Пробу проанализировали на соответствие нормам ТР ТС 015/2011 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В отделе химико-токсикологических исследований, используя мультиметод определения ОКП с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС, после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ провели скрининг на 114 видов пестицидных препаратов.

«По результатам исследований установлено, что содержание пестицида цигалотрин (включая лямбда и гамма-цигалотрин) составляет 0,013 мг/кг и незначительно, но превышает норму в 0,01 мг/кг», — отметила начальник отдела химико-токсикологических исследований филиала ЦОК АПК Арина Быстрова.

По итогам испытаний в информационной системе «Веста» сформирован протокол, выданный заказчику.

