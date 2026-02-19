В Кремле используют средства обхода замедления Telegram
Песков: у Кремля нет проблем с ведением Telegram-канала
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не испытывает ли Кремль проблем с ведением собственного канала в Telegram на фоне замедления. Чиновник ответил отрицательно, видео опубликовано в группе журналиста.
Песков добавил, что у Кремля есть сообщество в MAX. Однако канал в Telegram тоже остается.
Юнашев спросил, пользуются ли VPN или прокси в Кремле.
«Кто-то где-то... Понимаете, у нас много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой. И в наших интересах эту повестку доводить до них», — добавил пресс-секретарь президента.
