Ефимов: на востоке столицы по реновации расселили жителей более 200 домов

С момента старта переселения жителей по программе реновации на востоке столицы расселили свыше 200 домов старого жилого фонда, поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Полностью расселенные старые дома город демонтирует с помощью технологии «умный снос», которая применяется только в рамках программы реновации. Она позволяет экологично и безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор затем отправляется на переработку.

«Сегодня из 1062 домов, включенных в программу реновации на востоке столицы, расселили 208 зданий. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали почти 35,4 тыс. человек. Под заселение москвичам в Восточном административном округе передали 68 современных жилых комплексов. Например, в районе Перово сдали 13 новостроек, а в Северном Измайлове — 11. Еще по семь многоквартирных домов начали заселять в районах Косино-Ухтомский и Богородское», — прокомментировал вице-мэр.

Дома были расселены в 12 районах ВАО.

«В частности, в Северном Измайлове освободили 38 зданий, в Измайлове — 35. Жители еще 31 дома старого жилого фонда переехали в новые квартиры в районе Перово. Чтобы процесс переселения в новые квартиры для жителей столицы был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Город предоставил участникам программы реновации жилье с готовым ремонтом, установленными сантехникой и осветительными приборами.

«Более половины горожан, переехавших в новостройки по программе реновации в ВАО, — почти 18,7 тыс. человек — проживали в 104 расселенных домах в трех районах округа. Так, в Северном Измайлове новоселье отметили около 7,4 тыс. москвичей, в Измайлове — почти 5,9 тыс. человек, а в Перове — 5,4 тыс. Как правило, город предоставляет участникам программы жилье в новых домах, возведенных рядом с расселяемыми, чтобы после переезда новоселам не нужно было переводить детей в новые школы и сады, прикрепляться к другой поликлинике, искать подходящие магазины и бытовые сервисы в шаговой доступности», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новое жилье по реновации въехали или переезжают 258 тыс. москвичей.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.