РИАМО - 13 мар. В отделение полиции в Нагорном районе обратился москвич, которого обманом вынудили перевести свыше 2,1 млн рублей незнакомцам. Одного из подозреваемых – 37-летнего приезжего – задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Заявитель рассказал, что некоторое время назад ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником компании, и предложила вернуть ранее потерянные в результате сотрудничества с брокерской компанией деньги. За помощь она потребовала 10% от суммы.

Мужчина согласился на условия и в дальнейшем по инструкциям переводил деньги на счета незнакомцев. Позднее у него появились сомнения, и он обратился в полицию.

Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются личности сообщников.

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