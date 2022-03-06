РИАМО - 6 мар. Жителей столицы просят быть бдительными, так как в выходные праздничные дни могут участиться случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается», - сказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В праздничные дни в мегаполисе не планируют проводить поквартирные обходы. Сообщения о проверках заранее размещают на информационных стендах и сайтах инженерных компаний.

Сотрудники «Мосэнергосбыта» должны иметь при себе удостоверения с QR-кодом. Они должны быть у контролеров, которые снимают показания, монтеров и инженеров-инспекторов. Сотрудники «Мосгаза» одеты в темно-синие спецовки со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. При себе у них должно быть удостоверение с голограммой. Убедиться в их добросовестности можно по номеру 104.

Сотрудники «Мосводоканала» не занимаются проверкой счетчиков, заменой труб в квартирах. Кроме того, прежде чем пускать незнакомца в дом, следует проверить его, позвонив в управляющую компанию.

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