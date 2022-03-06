РИАМО - 6 мар. Жителей столицы просят быть бдительными, так как в выходные праздничные дни могут участиться случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В праздничные дни в мегаполисе не планируют проводить поквартирные обходы. Сообщения о проверках заранее размещают на информационных стендах и сайтах инженерных компаний.
Сотрудники «Мосэнергосбыта» должны иметь при себе удостоверения с QR-кодом. Они должны быть у контролеров, которые снимают показания, монтеров и инженеров-инспекторов. Сотрудники «Мосгаза» одеты в темно-синие спецовки со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. При себе у них должно быть удостоверение с голограммой. Убедиться в их добросовестности можно по номеру 104.
Сотрудники «Мосводоканала» не занимаются проверкой счетчиков, заменой труб в квартирах. Кроме того, прежде чем пускать незнакомца в дом, следует проверить его, позвонив в управляющую компанию.
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