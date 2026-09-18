До 10 часов можно провести в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

До 10 часов можно провести в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Telegram-канал информационной службы Московской епархии РПЦ.

В пятницу днем время ожидания в очереди составляло не менее 7 часов. При этом люди продолжают прибывать. Паломников призвали набраться терпения, одеваться по погоде, а также взять воду, перекус и лекарства. Многочасовое ожидание тяжело дается как взрослым, так и детям.

«Просим отнестись с рассуждением и заранее взвесить свои силы, особенно если собираетесь прийти с детьми», — говорится в обращении Оргкомитета по принесению мощей Спиридона Тримифунтского в РФ к паломникам.

Десница святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в храме Христа Спасителя до 14:00 20 сентября. Ближайшие дни очереди будут расти.

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