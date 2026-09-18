«Мособлгаз» проверил оборудование в 1,5 млн квартир Подмосковья

Специалисты «Мособлгаза» с начала 2026 года провели плановое техобслуживание газового оборудования в 1,5 млн квартир и более чем 320 тыс. частных домов Подмосковья, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

С начала 2026 года специалисты АО «Мособлгаз» провели плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 1,5 млн квартир и более чем 320 тыс. частных домов Московской области. До конца года проверки должны пройти в 2 млн квартир и 540 тыс. индивидуальных домов.

Во время обслуживания специалисты проверяют герметичность газовых соединений, тягу в дымоходах и вентиляционных каналах, а также исправность автоматики безопасности плит, водонагревателей и отопительных котлов. Своевременная диагностика помогает предотвратить утечки газа и аварийные ситуации.

Доступ к оборудованию пока не предоставил каждый пятый собственник. При первом недопуске слесарь оформляет акт № 1, а на следующий рабочий день собственнику направляют заказное письмо с датой повторного визита через 35 календарных дней. В этот срок дату обслуживания можно согласовать через Личный кабинет клиента Мособлгаза.

Если специалиста повторно не допустят к оборудованию, он оформит акт № 2. Через 12 календарных дней документы направят в министерство чистоты Московской области для привлечения собственника к административной ответственности по статье 9.23 КоАП РФ. «Мособлгаз» также может приостановить подачу газа в квартиру без проведенного техобслуживания. Если точечное отключение технически невозможно, газоснабжение приостанавливают во всем подъезде до устранения рисков.

Консультацию по техническому обслуживанию можно получить через бот-консультант «Мособлгаза» в мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.