Эксперт по кибербезопасности предупредил об угрозе вирусов в торрентах с фильмами

Киберпреступники распространяют неизвестное вредоносное ПО через скомпрометированные торрент-трекеры, маскируя его под популярные фильмы, сообщает aif.ru .

Кампания действует как минимум с середины августа. Среди приманок злоумышленники используют популярные фильмы, включая «Одиссею». Потенциальными жертвами могли стать несколько сотен пользователей и организаций.

Больше всего возможных заражении зафиксировали в России. Атаки также затронули Турцию, Японию, Кению, Уганду, Колумбию, Испанию, Нидерланды, Бельгию и Германию. Под угрозой оказались сферы информационных технологий, консалтинга, розничной торговли, транспорта и сельского хозяйства.

«Особенность этой кампании — в сочетании распространенной приманки и сложной технической реализации. Маскируя вредоносное ПО под торренты с популярными фильмами, злоумышленники повышают вероятность того, что пользователи его скачают. После запуска зловред способен уклоняться от обнаружения, закрепляться в системе и предоставлять атакующим удаленный доступ к зараженному устройству. Пользователям следует с особой осторожностью относиться к файлам из неофициальных источников: даже внешне безобидный развлекательный контент может использоваться для взлома устройства», — пояснил эксперт по кибербезопасности Павел Черемушкин.

Эксперт рекомендовал загружать файлы, игры и моды только из официальных источников, не отключать антивирус и использовать надежные средства защиты. Компаниям он посоветовал ограничить стороннее программное обеспечение на корпоративных устройствах, применять комплексную защиту и сервисы реагирования на инциденты.

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