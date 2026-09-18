Ежедневно в Отделение Соцфонда по Москве и области обращаются 16,8 тыс граждан

Специалисты предоставляют десятки мер социальной поддержки семьям с детьми, пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и их близким. Подавляющее большинство из них оформляются проактивно или на основании одного заявления без лишних подтверждающих документов, сообщает пресс-служба Отделения Соцфонда.

Сведения для назначения выплат Отделение Соцфонда получает самостоятельно из государственных информационных систем в рамках межведомственного взаимодействия: из ЗАГС — о рождении ребенка (для оформления пособий и сертификата на маткапитал), из налоговой службы — о доходах членов семьи (для расчета единого пособия и ежегодной семейной выплаты), из Федерального реестра инвалидов — об установлении инвалидности (для назначения пенсий и выплат).

В числе самых востребованных проактивных услуг — оформление СНИЛС и сертификата на материнский капитал, выплаты по электронным листкам нетрудоспособности, назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, а также установление дополнительных ежемесячных выплат пенсионерам старше 80 лет и людям с первой группой инвалидности.

«Большинство услуг Соцфонд предоставляет жителям столичного региона в проактивном режиме. Это удобно, экономит время граждан и снижает риск ошибок при назначении выплат. Вместе с тем есть пособия, которые требуют подачи заявления — например, единое пособие или ежегодная семейная выплата. Однако и здесь процедура подачи документов максимально упрощена: заявление можно оформить дистанционно через портал „Госуслуги“», — подчеркнул заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин.

Напомним, для получения всех услуг от Соцфонда необходима подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее можно оформить в любой клиентской службе Отделения или МФЦ.