«Мособлгаз» газифицирует Татаринцево в Раменском округе к концу года

«Мособлгаз» начал прокладку газораспределительных сетей в селе Татаринцево Раменского округа, где к концу 2026 года подключиться к газу смогут более 80 жителей, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Село Татаринцево входит в перечень населенных пунктов Раменского муниципального округа, где реализуют президентский проект «Социальная газификация». Программа предусматривает бесплатное подведение газовых сетей к границам земельных участков заявителей.

«Мособлгаз» приступил к строительству новых газораспределительных сетей в селе. К концу 2026 года здесь проложат газопроводы высокого и среднего давления общей протяженностью более 4 км. Стабильную и безопасную подачу газа обеспечит новый газорегуляторный пункт.

После завершения строительно-монтажных работ и ввода инфраструктуры в эксплуатацию к газу смогут подключиться более 80 жителей Татаринцева.

Подать заявку на бесплатное подведение газа к границам участка и отслеживать ее выполнение можно через Личный кабинет клиента АО «Мособлгаз». Жители, имеющие право на льготную газификацию, могут направить заявку на Региональном портале госуслуг.

Для участия в программе дом должен находиться в населенном пункте с действующей газораспределительной сетью, а дом и земельный участок — быть официально зарегистрированы. Проверить наличие сети можно на Интерактивной карте «Мособлгаза». Подключенный газ должен использоваться для личных нужд.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.