Жесткая посадка в аэропорту таиландского Пхукета — фото

Самолет ударился о взлетную полосу при посадке в таиландском Пхукете

Пассажирский самолет взбороздил посадочную полосу в аэропорту таиландского Пхукета, когда совершил жесткую посадку. Аэропорт закрылся, в результате чего сотни россиян оказались заблокированы в воздушной гавани, сообщает Baza .

Самолет летел на Пхукет из индийского Хайдарабада. Жесткая посадка произошла 11 марта. Шасси самолета оказались практически уничтожены, однако 133 пассажира травм не получили.

Аэропорт Пхукета закрыли. Воздушная гавань не может отправлять и принимать самолеты из-за заблокированной взлетно-посадочной полосы. Ее очистят примерно к 18:00 по местному времени. Самолеты, которые должны были улететь днем, могут задержаться на 5-7 часов.

Были задержаны четыре рейса в Россию. Один самолет должен был лететь в Екатеринбург, два в Москву и один в Казань.

Когда заблокировавший взлетно-посадочную полосу лайнер уберут, полеты вряд ли возобновятся. Некоторые рейсы, скорее всего, отменят, отправят в иные аэропорты или выпустят с задержкой.

На опубликованном фото у самолета шасси практически уничтожены. Воздушное судно частично перекрыло взлетно-посадочную полосу. Рядом с ним находятся сотрудники экстренных служб. Судя по видео, самолет во время приземления ударился о землю, подлетел вверх, снова опустился на взлетную полосу и остановился, стерев одно из шасси.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.