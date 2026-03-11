С начала 2026 года в Видновском перинатальном центре родились более 450 девочек

К началу весны 2026 года в перинатальном центре Ленинского городского округа появились на свет более 450 девочек. С небольшим перевесом они опережают мальчиков по количеству рождений, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на сотрудников медучреждения.

«Понимаем, как непросто приходится женщине в момент рождения ребенка. Помогаем и поддерживаем пациенток во все периоды. И когда происходит „главное чудо“, становимся первыми свидетелями имянаречения. Мамы только планируют, как назвать малышей, а при первом взгляде на своих крох уже четко определяются», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Любимова.

В Видновском перинатальном центре также отметили, что одним из самых популярных имен для новорожденных девочек в 2026 году стало имя Виктория. Также среди часто встречающихся — Василиса, София и Мирослава. В числе редких имен — Владимира, Камилла и Теона.

«Мне нравятся моменты, когда пациентки с многоплодной беременностью начинают подбирать созвучные имена для своих ребятишек. Здесь интересно наблюдать за фантазией родителей. И заранее невозможно угадать, на каких вариантах они в итоге остановятся», — отметила заместитель главного врача по медицинской части Наталья Любимова.

Многие новорожденные девочки встретили Международный женский день вместе со своими мамами, бабушками и сестрами. Всего с начала года в Видновском перинатальном центре родились порядка 900 малышей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.