Названы вещи, которые не стоит хранить в гостиничном сейфе

сегодня в 11:48

Тревел-эксперт призвал не хранить деньги в сейфе отеля

Тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что ювелирные изделия, крупные суммы наличных и важные документы не стоит оставлять в гостиничном сейфе. Ценности лучше застраховать и разместить в банковской ячейке, сообщает NEWS.ru .

По его словам, отельный сейф не гарантирует полной безопасности. В нем не рекомендуется хранить крупные суммы наличных, оригиналы важных документов без копий, дорогие украшения и семейные реликвии.

«Если вещь незаменима, разумнее оставить ее в банковской ячейке или оформить страховку», — пояснил Гажиенко.

Эксперт подчеркнул, что в сейфах запрещено хранить предметы, противоречащие закону: взрывчатые вещества, наркотики и изделия, требующие специальных разрешений.

Кроме того, сейфы не подходят для легковоспламеняющихся материалов. Лаки, растворители, газовые баллончики и большое количество зажигалок могут спровоцировать пожар при перепадах температуры или сбоях в электронике. Не стоит помещать туда аккумуляторы и устройства без вентиляции из‑за риска перегрева.

Гостиничные сейфы также не обеспечивают нужные условия для биопрепаратов, некоторых лекарств, произведений искусства, старинных документов и фотопленки, требующих контроля температуры и влажности.

