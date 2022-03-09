РИАМО - 9 мар. Подмосковные росгвардейцы поздравили с Международным женским днем беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Образцово-показательный оркестр Росгвардии под руководством заслуженного артиста Башкортостана полковника Азата Шахмухаметова 8 марта посетил пункт временного размещения беженцев, который организован в спортивно-оздоровительном центре «Родник» в городском округе Пушкинский.

Специально для женщин и девушек, прибывших из ЛНР и ДНР, творческий коллектив подготовил праздничную концертную программу из произведений и песен всеми любимых отечественных композиторов.

Дирижировал оркестром заслуженный артист РФ подполковник Аркадий Шмелев. Солистами военного оркестра выступили заслуженный артист России Олег Кухта, заслуженная артистка Республики Татарстан Малика Разакова, заслуженная артистка Республики Удмуртия Ольга Гетман, Алексей Толстокоров, Дмитрий Чеботарев и Дарья Пантюшова.

После концерта сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области подарили женщинам цветы.

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