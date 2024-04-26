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Финалистом конкурса «Воспитатель года — 2024» стала педагог из Мытищ

В Московском областном центре дошкольного образования в очном формате прошел второй тур конкурса «Воспитатель года». Одним из пяти финалистов стала инструктор по физической культуре мытищинского Лицея № 34 Светлана Ченосова, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Конкурс «Воспитатель года» в этом году проходит в 16-й раз. В нем приняли участие 52 педагога дошкольного образования: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре.

В течение двух дней преподаватели представляли свои педагогические находки и показывали результаты своей практической деятельности.

В августе состоится встреча министра образования Московской области с пятью победителями конкурса. В результате этой встречи будет определен победитель, который представит регион на Всероссийском этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.