Ефимов: более 7 тыс семей переехали по программе реновации с начала 2025 года

С начала 2025 года свыше 7 тыс. московских семей стали новоселами благодаря программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«С начала этого года в новые квартиры по программе реновации переехали более 7 тыс. семей. В Восточном административном округе новоселье отпраздновали свыше 2,3 тыс. семей, около 1,2 тыс. — в Северном. Еще более 1 тыс. семей переехали на юго-востоке столицы», — отметил Ефимов.

Он добавил, что под заселение все квартиры сдаются с готовой отделкой.

Во всех 10 административных округах Москвы работают центры информирования, где участники программы могут получить поддержку на каждом этапе переезда.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, для удобства жителей город предлагает услугу «Помощь в переезде». Через портал mos.ru или центры информирования в новостройках можно бесплатно заказать грузчиков и транспорт. С начала года этой возможностью воспользовались около 5,5 тыс. семей, что сделало процесс организованным и комфортным.

«В Восточном административном округе заявки на нее оставили 1,7 тыс. семей, в Северном — более тысячи. Еще свыше 800 семей вызвали грузчиков и автомобиль в Юго-Восточном административном округе», — пояснил Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Новые дома строят в районах с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности обычно есть школы, социальные объекты, парки и станции метро.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, про итоги реализации программы реновации в первом полугодии текущего года.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».