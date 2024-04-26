Фехтовальщики Подмосковья взяли 4 награды на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на традиционных Всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди шпажистов кадетской возрастной группы до 18 лет первое место занял Богдан Новак из подмосковного Звенигорода. В борьбе за золотую медаль турнира ему удалось превзойти более 200 спортсменов, выступавших с ним в одной категории. В заключительном поединке Богдан Новак одолел Никиту Горина из Москвы со счетом 15:10.

​Среди шпажисток 2009–2011 годов рождения не было равных Виктории Раменсковой из городского округа Бронницы. В финале подмосковная спортсменка взяла верх над представительницей Новосибирской области Таисией Цыплаковой.

​В аналогичной возрастной категории, но среди шпажистов серебряную медаль выиграл Егор Смирнов. В финале он уступил петербуржцу Никите Свирскому. Замкнул тройку призеров еще один подмосковный фехтовальщик Аркадий Кардава.

​Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян проходили в Москве с 19 по 26 апреля. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.