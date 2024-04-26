сегодня в 15:25

Школьник из Долгопрудного стал победителем олимпиады по математике

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике сборная Московской области завоевала 8 дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Победителем олимпиады стал Артем Шекера из физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Старшеклассник стал обладателем специальных призов ВсОШ в двух номинациях: «Топ-10 старшеклассников» и «Изящное решение геометрической задачи».

Еще 7 участников сборной Московской области получили дипломы призеров. Ими стали ребята из Дубны, Химок, Долгопрудного и Жуковского.

В пресс-службе ведомства добавили, что все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

Сейчас на счету региональной команды уже 357 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.