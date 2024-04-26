В Мытищах прошла акция «Диктант победы»

26 апреля Российский университет кооперации стал уникальной площадкой Московской области по проведению ежегодной акции «Диктант Победы» партии «Единая Россия», в которой приняли участие свыше 200 студентов, преподавателей и школьников городского округа Мытищи, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Диктант Победы — не только привлекает к изучению истории Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, но и позволяет сохранить историческую память нашего народа. В каждой семье есть свой герой, сегодня, участвую в данном мероприятии, мы помним и чтим подвиг каждого», — прокомментировала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

На площадке также стартовала акция «Георгиевская лента» и открылась новая экспозиция в музее «Реальность Донбасса». Все участники смогли бесплатно посетить экскурсию и лично узнать о подвигах военных.

«В этом году „Диктант Победы“ выдался особенным. Над некоторыми вопросами пришлось задуматься и вспомнить школьную программу и подвиги наших героев. Я считаю, что каждому важно принять участие в данном мероприятии», — отметила депутат партии «Единая Россия» Екатерина Мурзакова

В мероприятии приняли участие почетные жители округаМытищи, представители депутатского корпуса и лидеры молодежных некоммерческих организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.