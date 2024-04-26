Жителей Мытищ приглашают принять участие в конкурсе палисадников

На заседании комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи было утверждено положение конкурса.

В ходе встречи обсудили вопросы экологии, озеленения, благоустройства прудов, общественных и придомовых территорий, рассмотрели ход голосования за общественные пространства для благоустройства в 2025 году и призвали мытищинцев обязательно принять участие в голосовании и отдать свой голос за понравившийся проект. Сделать это можно по ссылке до 30 апреля.

В конце заседания представители Общественной палаты рассказали о правилах проведения конкурса палисадников. Конкурс будет проводиться уже второй раз, традиционно победители определятся по трем номинациям.

«Цель конкурса — вовлечь мытищинцев в благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, поощрить активных жителей, кто с душой и любовью благоустравивает свои палисадники, создавая очень красивые, яркие и оригинальные композиции. Нам хочется поощрить таких жителей, отметить их вклад в украшение города», — рассказал председатель Комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, подробная информация будет размещена на официальном сайте Общественной палаты и социальных сетях. Победители будут отмечены призами и благодарственными письмами.

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