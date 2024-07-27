В Москве суд на 40 дней арестовал случайно задержанного боевика «Аль-Каиды»*

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В Москве суд арестовал находящегося в международном розыске азербайджанца

Никулинский районный суд Москвы арестовал до 2 сентября 2024 года Эльхана Ибрагимова, который за ряд преступлений в Азербайджане находится в международном розыске, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Ибрагимов привлек к себе внимание стражей порядка странным поведением. Полицейские решили проверить документы у подозрительного человека. Оказалось, что он является боевиком «Аль-Каиды»* и находится в международном розыске.

Суд арестовал Ибрагимова на 40 дней, до 2 сентября, в целях обеспечения возможности его выдачи запрашивающей стороне — правоохранительным органам республики Азербайджан.

Предварительно установлено, что в Азербайджане мужчину подозревают в ряде преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями местного уголовного кодекса.

*Террористическая организация, запрещенная в России.