Задержаны трое жителей Дагестана, готовивших теракты против православного храма
ФСБ задержала в Дагестане планировавших устроить теракты местных жителей
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Трех местных жителей задержали в Каспийске в Дагестане за планы совершить террористические акты в отношении правоохранительных органов и православного храма, сообщает РИА Новости.
В ФСБ уточнили, что задержанные являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации.
По адресам проживания злоумышленников нашли самодельную взрывчатку и оружие. Кроме того, у них обнаружили инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
Мужчины дали признательные показания, следователи возбудили уголовные дела.