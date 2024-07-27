Задержаны трое жителей Дагестана, готовивших теракты против православного храма

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Трех местных жителей задержали в Каспийске в Дагестане за планы совершить террористические акты в отношении правоохранительных органов и православного храма, сообщает РИА Новости.

В ФСБ уточнили, что задержанные являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации.

По адресам проживания злоумышленников нашли самодельную взрывчатку и оружие. Кроме того, у них обнаружили инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.

Мужчины дали признательные показания, следователи возбудили уголовные дела.