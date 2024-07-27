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Взрывчатку сбросили с украинского коптера на рыбаков в Курской области

Взрывное устройство сбросили с коптера ВСУ на двоих рыбаков в деревне Елизаветовка Глушковского района, они ранены, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчин доставили в Глушковскую районную больницу. Там они получают необходимую медпомощь.

Ранее Смирнов рассказал, что Украина с помощью дронов атаковала село Сергеевка, в результате чего один человек пострадал.

Мужчину, попавшего под удар ВСУ, также доставили в районную больницу.