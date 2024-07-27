Дрон ВСУ ударил по легковушке в Курской области. Пострадал водитель
Смирнов: водитель пострадал при атаке дрона ВСУ по легковушке в Курской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что Украина с помощью дронов атаковала село Сергеевка Глушковского района, в результате чего один человек пострадал.
По словам Смирнова, дрон атаковал легковую машину, внутри которой был человек. Водитель транспортного средства получил травмы.
Пострадавшего доставили в районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Степень его травм, как и состояние, не уточняется.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сбили вражеский дрон. Из-за падения осколков беспилотника никто не пострадал.