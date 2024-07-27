Дрон ВСУ ударил по легковушке в Курской области. Пострадал водитель

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Смирнов: водитель пострадал при атаке дрона ВСУ по легковушке в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале , что Украина с помощью дронов атаковала село Сергеевка Глушковского района, в результате чего один человек пострадал.

По словам Смирнова, дрон атаковал легковую машину, внутри которой был человек. Водитель транспортного средства получил травмы.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Степень его травм, как и состояние, не уточняется.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сбили вражеский дрон. Из-за падения осколков беспилотника никто не пострадал.