Беспилотник ВСУ удалось сбить в Саратовской области
Бусаргин: в Энгельсе сбили украинский беспилотник
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что утром 27 июля в небе над Энгельсом был сбит украинский беспилотник.
По словам Бусаргина, в результате падения обломков дрона никто не пострадал. Разрушений в городе после ликвидации беспилотника также не выявлено.
Ранее украинский беспилотник долетал до Саратовской области в январе 2024 года. Тогда его также сбили, разрушений и жертв не было.
В ночь на 27 июля дежурные средства ПВО в разных регионах России в общей сложности ликвидировали 14 дронов ВСУ. Соответствующий отчет предоставило Минобороны РФ.