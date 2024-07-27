Беспилотник ВСУ удалось сбить в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что утром 27 июля в небе над Энгельсом был сбит украинский беспилотник.

По словам Бусаргина, в результате падения обломков дрона никто не пострадал. Разрушений в городе после ликвидации беспилотника также не выявлено.

Ранее украинский беспилотник долетал до Саратовской области в январе 2024 года. Тогда его также сбили, разрушений и жертв не было.

В ночь на 27 июля дежурные средства ПВО в разных регионах России в общей сложности ликвидировали 14 дронов ВСУ. Соответствующий отчет предоставило Минобороны РФ.