Каждый год заводы столицы выпускают свыше 26,2 млн средств для ухода за кожей лица

В химической отрасли Москвы на сегодняшний день задействовано свыше 260 предприятий, на которых трудятся более 25 тыс. сотрудников, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В частности, более 30 предприятий выпускают шампуни и гели для душа, мыло, губные помады, а также кремы для ухода за кожей, которые востребованы как на внешнем, так и внутреннем рынках.

«Сегодня мы наблюдаем значительный рост интереса потребителей к косметической продукции московского производства. Это объясняется возрастающим качеством изделий, доступными ценами, а также высоким разнообразием предлагаемой продукции. Сегодня более 30 предприятий Москвы выпускают косметические, уходовые и гигиенические средства. Ежегодно они производят около 26,2 млн упаковок средств для ухода за кожей лица — порядка 73 тыс. ежедневно. Только по итогам пяти месяцев текущего года компании увеличили производство средств для ухода за кожей лица на 45,2%», — рассказал Гарбузов.

Так, в Москве действует косметическая фабрика «Свобода» — одно из старейших предприятий столицы. По итогам 2023-го компания изготовила более 37 млн упаковок косметики на сумму почти в три миллиарда рублей — гели для бритья, шампуни, зубную пасту, бальзамы и многое другое. В частности, выпустила более 15 млн тюбиков кремов. Компания пользуется поддержкой города.

Также в столице работает косметологическая компания «Биг», которая предлагает рынку широкий ассортимент продукции для детей и взрослых: шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос и многое другое.

В прошлом году компания получила от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем в размере 100 млн рублей под три процента сроком на пять лет. Средства направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции.