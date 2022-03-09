РИАМО - 9 мар. Компания Yum! Brands, в которую входит бренд KFC, приостанавливает работу своих ресторанов на территории России. Об этом сообщает kp.ru.

В частности, будут закрыты 70 объектов сети KFC. Компания также работает над приостановкой деятельности всех заведений Pizza Hut в ближайшее время.

«Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели», – говорится в заявлении Yum! Brands.

Ранее об уходе с российского рынка объявила другая американская сеть фаст-фуда – McDonald’s. Кроме того, кофейни Starbucks также заявили о приостановке деятельности на территории РФ.