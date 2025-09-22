Третьяковская галерея организует выставку «Шедевры искусства Казахстана»

сегодня в 22:38

В Третьяковке представят более 60 работ художников и скульпторов Казахстана

Третьяковская галерея с 7 октября по 23 ноября 2025 года организует выставку «Шедевры искусства Казахстана», где будут представлены более 60 произведений живописи и скульптуры, сообщает «Царьград» .

Музей искусств имени Абылхана Кастеева сообщил, что выставка «Шедевры искусства Казахстана» пройдет в Третьяковской галерее на Крымском валу с 7 октября по 23 ноября 2025 года. Экспозиция станет частью Дней культуры Казахстана в Российской Федерации.

Посетители увидят более 60 произведений живописи и скульптуры, созданных мастерами Казахстана XX века. В музее отметили, что выставка демонстрирует лучшие образцы национального изобразительного искусства, сочетающие традиции и современные художественные поиски.

Мероприятие состоится в зале 36 Третьяковской галереи. Дни культуры Казахстана в России запланированы на октябрь 2025 года.