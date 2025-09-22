сегодня в 22:42

200 детей снимают фильмы о геноциде и победе на кинофестивале в «Орленке»

ХХ Всероссийский детский кинофестиваль «Бумеранг» начал проводиться во Всероссийском детском центре «Орленок». В нем участвуют около 200 детей из РФ и Белоруссии, сообщает « Царьград » со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

В фестивале участвуют примерно 200 юных кинематографистов. Они выиграли на международном подростковом конкурсе историко-документальных медиаработ «Без срока давности: непокоренные».

На мероприятие приехали 98 детских и юношеских медиастудий из РФ и Белоруссии. В течение 20 суток участникам предстоит сделать учебные медиаработы, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Снятые фильмы передадут в Фонд медиаработ о геноциде советского народа. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры, Министерства просвещения России, Музея победы и Фонда президентских грантов.

За 20-летний период проведения фестиваля, в нем поучаствовали около 60 тыс. детей и подростков.

