РИАМО - 8 мар. Компания McDonald's объявила о своем решении временно закрыть 850 ресторанов, работающих на территории России, сообщает ТАСС.

Ранее о приостановлении деятельности в РФ заявили и другие зарубежные компании, в том числе производитель молочной продукции Valio, производитель кофе Paulig, косметическая компания Sephora, корпорация IBM и другие.

Причиной такого поведения стало проведение Россией военной спецоперации на Украине. Цель этой спецоперации – защитить мирных жителей, а также провести демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.

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