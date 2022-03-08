РИАМО - 8 мар. Американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат известные в сфере общепита бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell, приостановит инвестиции и развитие ресторанов в России, пишет газета «Известия».
Причиной стало проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Доходы от сетей общественного питания владелец перенаправит на гуманитарные цели.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о старте спецоперации на Украине. Ее главная цель - защита мирного населения. Западные страны и некоторые компании отреагировали на это экономическими санкциями.
ЕР предложила национализировать производства компаний, которые ушли из РФ>>
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