РИАМО - 7 мар. Партия «Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, объявивших о своем уходе с рынка РФ на фоне специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что западные страны развязали в отношении России санкционную войну. В нее включились правительства и частные компании. Часть фирм объявили о выходе их бизнеса из страны и закрытии предприятий.

Он добавил, что данные действия иностранных компаний можно квалифицировать как предумышленное банкротство.

«Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда», - сказал Турчак.

Он пояснил, что задачей ЕР в данном случае является сохранение рабочих мест. Также важно не позволять разрушать отечественную экономику и производственный потенциал изнутри.

Предложение национализировать заводы секретарь генсовета партии назвал крайней мерой. При этом он добавил, что РФ не будет терпеть удары в спину, а будет действовать «по законам военного времени».

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