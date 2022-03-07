РИАМО - 7 мар. Руководитель розничного оператора Uniqlo Fast Retailing Тадаши Янаи заявил, что сложившаяся ситуация между РФ и Украиной не должна лишать россиян одежды. Об этом сообщает kp.ru.

Магазины данной сети будут работать на территории России, несмотря на тенденцию ухода крупных европейских брендов с рынка.

«Одежда - это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», – сказал Янаи.

По его словам, компания будет следить за развитием ситуации по проведению спецоперации.

На сегодняшний день на территории России открыто 49 магазинов Uniqlo.

РФ столкнулась с агрессивными санкциями, которые ввел ряд западных стран, после начала военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

О прекращении деятельности в России сообщили производитель программного обеспечения Adobe, система платежей PayPal, магазины H&M, Berhska, Zara и другие европейские и американские компании.

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