РИАМО - 6 мар. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что приостановка спецоперации России на Украине возможна только при прекращении Киевом боевых действий, а также при выполнении ранее озвученных требований. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан. А точечные удары Россия наносит только по объектам военной инфраструктуры.

Путин подчеркнул, что на фоне действий российских военных особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, которые обстреливают ЛДНР, а также используют в украинских городах мирных жителей и иностранцев в качестве «живого щита».

В ходе телефонных переговоров лидеров двух стран была выражена надежда на конструктивный подход делегации Украины в рамках очередного раунда переговоров.

Также Эрдоган раскритиковал набирающую обороты в некоторых западных странах кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Путин заявил, что решение о военной спецоперации на Украине было тяжелым>>