Цены на бензин поползли вверх: прогноз на май

На российском топливном рынке наметился новый виток роста цен. По данным на текущую неделю, стоимость бензина уже пошла вверх, что связано с комплексом сезонных и внешнеэкономических причин, заявила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В Москве средние цены сейчас составляют 63 рубля 74 копейки за литр АИ-92 и 69 рублей 77 копеек за АИ-95, причем найти в Московском регионе 95-й бензин по 68 рублей за литр уже трудно — в основном он продается по 70-71 рублю.

Что касается мая, то, по мнению эксперта, динамика будет зависеть от внешнеэкономических условий и реакции правительства, однако сам по себе май всегда был непростым месяцем. Это и дачно-отпускной сезон с повышенным спросом, и время плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, и период активных сельскохозяйственных работ, которые создают дополнительную нагрузку на рынок дизельного топлива. В таких условиях за ростом цен на бензин и дизель обычно следует только новый рост, так что, получается, идет постоянный процесс удорожания топлива.

«Реалистичным сценарием на ближайшее время выглядит увеличение цены на 50 копеек за литр, особенно в регионах с высокой транспортной нагрузкой и активной сельскохозяйственной деятельностью, где давление на рынок будет максимальным», — отметила Бунина.

