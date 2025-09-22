сегодня в 22:30

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Перехвачен еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник в небе над Московским регионом были сбиты 11 дронов противника.

В подмосковном Реутове осколки сбитого БПЛА посекли припаркованные автомобили во дворе жилого дома.

